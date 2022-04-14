Рада признала действия армии РФ на территории Украины геноцидом украинского народа

Верховная Рада признала действия российских оккупантов на территории Украины геноцидом украинского народа.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Совершенные ВС РФ действия являются не просто преступной агрессией, но и преследуют цель системного и последовательного уничтожения украинского народа, его самобытности и лишение его права на самоопределение и самостоятельное развитие. Это требует безотлагательного признания действий, совершенных ВС РФ во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Также Верховная Рада направит обращения в ООН, ПАСЕ, Европарламент, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу признанию действий российских военных в Украине геноцидом украинского народа.

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