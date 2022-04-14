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Удар по Городне на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - ОК "Північ". ФОТО

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Предварительно сегодняшний удар оккупантов в районе Городни на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

Удар по Городне на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса Точка-У, - ОК Північ 01

"Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом вооружения.

Удар по Городне на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса Точка-У, - ОК Північ 02
Удар по Городне на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса Точка-У, - ОК Північ 03

Сегодня захватчики ударили в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Dr. Liwsy 361dd057
    Руйнувати усі шляхи в бік Московії (та Білоруссі), якими вони так просто вторглися. Сполучення з ворогом виключно через зворотній бік земної кулі.
  • растуди
    Точкою-У по сараю з дрОвами? Це сильна відповідь за "Маскву"
  • Ronald af397bdf
    сполучення з ворогом повинно бути виключено крапка.
    все вже - ненавість зашкалює....
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