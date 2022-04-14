Удар по Городне на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - ОК "Північ". ФОТО
24 76522
Предварительно сегодняшний удар оккупантов в районе Городни на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом вооружения.
Сегодня захватчики ударили в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - говорится в сообщении.