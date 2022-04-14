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США уже ввели основные санкции против России, остается следить за их соблюдением, - Белый дом

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сша,конгрес
Власти США считают, что уже ввели основную часть санкций против РФ и теперь нужно добиваться их выполнения.

Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что ввели основные санкции, а в ближайшие дни мы сосредоточим наше внимание на попытках избегать их воздействия", – пояснил он.

По его словам, в следующие две недели администрация США объявит о мерах по выявлению тех, кто помогает РФ обойти санкции, внедренные в ответ на развязанную РФ полномасштабную войну против Украины и из-за шокирующей мир агрессии российских войск.

"Я думаю, в ближайшие одну-две недели мы объявим о тех, кто способствует обходу санкций и в России, и за ее пределами", - добавил Салливан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против России могут ослабить, но это не произойдет "через голову украинцев", - Салливан

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Топ комментарии

  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    Они круче, чем «Байрактар»

    Об этом сообщает https://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2022/04/13/ukraine-may-get-us-mq-9-reaper-strike-drones/?sh=7f5c3f205b3b Forbes .

    По данным издания, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома.

    "При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни", - заявил изданию представитель компании.

    MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета 24 часа.

    Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса "воздух - земля", или до 8-ми в модификации MQ-9A или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Да было бы очень полезно наладить поставки этих штучек!
  • Олександр Карін
    Можливо, саме тому у ботоксного ***** була, як писав Березовець, істерика через підбиту "Мацкву".
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