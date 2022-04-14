Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 14.04.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 14.04.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 50-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Враг пытается завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне. Идет наращивание авиационной группировки и системы управления войсками. Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам городов и сел нашего государства.

Для ведения боевых действий на территории Украины оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава Ссеверного флота и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой осуществляются меры по снятию с длительного хранения на базах и складах.

По имеющейся информации, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведывательной бригаде (Севастополь) потери составляют более 50 процентов личного состава.

Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северо-кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основная причина – нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях.

В связи с сложившейся критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений командование Вооруженных сил Российской Федерации планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Наблюдается перемещение подразделений 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Гомельской области Республики Беларусь. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси по объектам нашего государства.

На Сиверском направлении противник проводит перегруппировку подразделений с их последующим сосредоточением в приграничных с Украиной районах. С территории Брянской и Курской областей происходит перемещение в Белгородскую и Воронежскую области России.

На Слобожанском направлении оккупанты проводят разведку возможных направлений наступления, наращивают систему разведки и медицинского обеспечения. Продолжается пополнение запасов.

Продолжается частичная блокировка и обстрелы города Харькова.

В городе Белгород враг развернул подразделение информационно-психологических операций Вооруженных сил Российской Федерации с целью интенсификации мер психологического воздействия на подразделения сил обороны Украины и гражданское население Харьковской области. Цель – деморализация и прекращение сопротивления.

Оккупанты продолжают подготовку к активным действиям в районах населенных пунктов Славянск и Барвенково.

На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает ведение наступления на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск.

Противник предпринимал попытки прорыва нашей обороны в районах населенных пунктов Рубежное, Новотошковское и Марьинка. Успеха не имел. Продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.

На Южнобужском направлении существенных изменений в обстановке не произошло.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведки.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении Генштаба.