Вторжение РФ в Украину должно было состояться 22 февраля, мы к этому готовились, - Данилов

Украинские власти владели информацией, что Россия готовит вторжение в Украину 22 февраля.

Об этом в интервью BBC News Украина сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы осознавали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас.

Единственное, чего мы не ожидали, – это то, что будет задействована территория Беларуси. Дискуссии об этом были, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но произошло как произошло", - объяснил он.

По словам Данилова, доказательством того, что Украина готовилась к нападению, является то, что уже 50-й день страна держит оборону.

Читайте также: Украина не имеет отношения к взрывам в российском Белгороде, - Данилов

"Ни одна разведка мира не давала нашей стране больше 21 дня. Руководитель французской разведки 31 марта ушел в отставку, поскольку не спрогнозировал произошедшее. Начиная с октября-ноября в этом помещении мы общались с большим количеством делегаций - из США, Великобритании, других стран – и я им объяснял, чего они не учитывают.

Они считали танки, пушки, другие вещи, а я говорил: "У нас есть оружие, о котором мало кто знает. Это – воля нашего народа к свободе. Мы будем бороться до последнего, но никуда отсюда не уйдем, потому что это наша земля", - отметил секретарь СНБО.

"И обвинять нас, что мы не готовились, совершенно некорректно. Мы не могли выйти и публично сказать населению: "Друзья, 22 февраля начинается война". Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились", - подытожил он.

Читайте также: Данилов призвал Верховную Раду упростить наказание за коллаборационизм