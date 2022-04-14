Украинцы подали в "Дії" почти 77 тысяч заявок об уничтожении и повреждении имущества

Обнародованы промежуточные данные сбора информации об имуществе украинцев, разрушенном или поврежденном в результате военного вторжения России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram-канале депутат, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Более 76700 информационных заявок об уничтожении и повреждении имущества украинцев поступило через "Дію". Общая площадь ущерба — более 5,3 миллионов кв.м. На сегодняшний день рашисты уже лишили жилья более 219,6 тысяч человек. Это 37 550 уникальных адресов по всей Украине! Это более 3600 объектов культурного наследия", – написала она.

Народная депутат добавила, что заявки продолжают поступать. Пока специалисты не берутся прогнозировать, какими будут финальные цифры потерь после завершения войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 66 тыс. украинцев подали через "Дію" заявления о поврежденном имуществе. ИНСТРУКЦИЯ

"Информационные заявки продолжают поступать и больно представить цифры, которые будут в конечном итоге после нашей победы. Мы знаем, что воюем с кровожадным злом, которое стремится уничтожить нашу страну, поэтому готовы к таким материальным потерям и с холодным умом нарабатываем стратегии восстановления Украины. Главное сейчас — сохранить жизни наших людей. Свободу, достоинство и независимость у нас не забрать. А Украину отстроим! Она будет еще лучше, чем была до этого", - подчеркнула Елена Шуляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подать заявку на компенсацию из-за потери жилья теперь можно через "Дію", - Зеленский