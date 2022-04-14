Российский крейсер "Москва" остается на плаву, но сильно поврежден, - Пентагон
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби 14 апреля заявил, что американские военные "не совсем уверены, что здесь произошло" – несчастный случай или поражение украинской ракетой.
"Мы оцениваем, что корабль способен пробиваться своим путем, и он это делает; мы думаем, что он движется к востоку. Мы думаем, что его, вероятно, доставят в Севастополь на ремонт, но мы не знаем, что именно стало причиной этого" – добавил Кирби.
Спикер Пентагона сказал, что корабль с несколькими другими российскими судами находился примерно в 60 милях (около 96 километров) к югу от Одессы.
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Между тем, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 14 апреля, что судно было серьезно повреждено 13 апреля в результате "некомпетентности" или успешной атаки украинских военных
"В течение ночи мы связались с украинцами, которые сказали, что поразили корабль противокорабельными ракетами. Пока у нас нет возможностей для независимой проверки, но, безусловно, то, как это разворачивалось, является большим ударом для России. Это их флагман "Москва" , и теперь они вынуждены признать, что он сильно поврежден. И им пришлось выбирать между двумя историями. Одна история – это просто некомпетентность, а другая – что они попали под удар. И то и другое для них не особенно хороший результат", – сказал Салливан.
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В то же время Минобороны РФ утверждает, что флагман ЧФ РФ якобы "сохраняет плавучесть". О причинах пожара сообщается, что они "устанавливаются".