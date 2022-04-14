Российский крейсер "Москва" остается на плаву, но сильно поврежден, - Пентагон

В Пентагоне заявляют, что взрыв на борту российского ракетного крейсера "Москва" нанес судну значительный ущерб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби 14 апреля заявил, что американские военные "не совсем уверены, что здесь произошло" – несчастный случай или поражение украинской ракетой.

"Мы оцениваем, что корабль способен пробиваться своим путем, и он это делает; мы думаем, что он движется к востоку. Мы думаем, что его, вероятно, доставят в Севастополь на ремонт, но мы не знаем, что именно стало причиной этого" – добавил Кирби.

Спикер Пентагона сказал, что корабль с несколькими другими российскими судами находился примерно в 60 милях (около 96 километров) к югу от Одессы.

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Между тем, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 14 апреля, что судно было серьезно повреждено 13 апреля в результате "некомпетентности" или успешной атаки украинских военных

"В течение ночи мы связались с украинцами, которые сказали, что поразили корабль противокорабельными ракетами. Пока у нас нет возможностей для независимой проверки, но, безусловно, то, как это разворачивалось, является большим ударом для России. Это их флагман "Москва" , и теперь они вынуждены признать, что он сильно поврежден. И им пришлось выбирать между двумя историями. Одна история – это просто некомпетентность, а другая – что они попали под удар. И то и другое для них не особенно хороший результат", – сказал Салливан.

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В то же время Минобороны РФ утверждает, что флагман ЧФ РФ якобы "сохраняет плавучесть". О причинах пожара сообщается, что они "устанавливаются".