Молдова обвинила Россию в попытках вербовать граждан для войны в Украине

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску обвинил Российскую Федерацию в попытке вербовки граждан Молдовы на войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, для наших семей. Такие вещи очень опасны и их необходимо остановить", - заявил министр.

Он не сообщил подробности, но сказал, что представители МИД Молдовы регулярно встречаются с послом России и что позиция Молдовы по этому вопросу предельно четкая.

Также отмечается, что МИД России пока не прокомментировал эту ситуацию.

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