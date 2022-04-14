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Молдова обвинила Россию в попытках вербовать граждан для войны в Украине

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Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску обвинил Российскую Федерацию в попытке вербовки граждан Молдовы на войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, для наших семей. Такие вещи очень опасны и их необходимо остановить", - заявил министр.

Он не сообщил подробности, но сказал, что представители МИД Молдовы регулярно встречаются с послом России и что позиция Молдовы по этому вопросу предельно четкая.

Также отмечается, что МИД России пока не прокомментировал эту ситуацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вербует боевиков в Приднестровье для войны в Украине, - разведка Британии

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    тут не звинувачуваты кого-то надо а идти давать по морде пмровцам, пока есть такое окно возможностей. и гнать нахер это говно на расею. как они будут добираться, то уже проблемы пмровцев!!!
  • mrSmith
    А ви ще їх у сраку лизніть, може допоможе!
  • Bob Fayn
    молдавани теж напевно )(уйлу звонять,як і Макрон
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