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Россия планировала установить марионеточное правительство в Украине, возглавить его должны были "люди в больших погонах", - Данилов

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Россия планировала уничтожить президента Зеленского и установить марионеточное правительство в Украине.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, кого именно готовили в РФ на должность главы марионеточного правительства, он отметил: "Скажем так, я понимаю, кого они готовили на эту должность. И это не Медведчук и не Янукович".

Также Данилов заявил, что это не Мураев и Царев.

"Единственное, что я могу сказать, что это люди в погонах. В больших погонах. Это мое предположение, что это люди в больших погонах. И на должность премьер-министра, и на должность руководителя государства", - добавил секретарь СНБО.

По словам Данилова, у России был простой и дерзкий план: прежде всего, уничтожение президента Зеленского.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Якийсь брєд...
    Люди в великих погонах - і хто це такі ?
    Взяв обісрав армійців і в кущі.
  • Garry Grant
    На кой чёрт эти рассказы о том чего не произошло и не будет? Люди в погонах ...трали-вали...жили-были.. Что мешает фамилии назвать? Тайны следствия? Болтовня пустопорожняя.
  • Серж Пир
    Очередное фуфло от зебилов. Поди Муженко и Полторак.
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