Успех "Нептуна" доказал, что украинский ВПК способен выпускать оружие мирового уровня, - Порошенко

Успешный запуск ракет "Нептун", поразивших российский крейсер "Москва", – это праздник всего оборонного комплекса Украины. Отечественные производители доказали, что способны выпускать ракеты мирового уровня.

Об этом сказал журналистам Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В 2014 году, когда мы начинали ракетную программу, никто не верил. Говорили, что нужны десятилетия для того, чтобы выработать собственную ракетную технологию. Мы с 2014 г. по 2019 г. смогли это сделать. Мы провели испытания. Продемонстрировали точность, расстояния, технологии изготовления", – напомнил пятый Президент.

"Мы имеем сегодня два результата. Первый – это двумя ракетами был потоплен флагман Черноморского флота России. А вы подумайте, сколько ракет было на его борту? И сколько смертей украинцев было в этих ракетах? К счастью, эти ракеты сегодня пошли ко дну, "Москва" пошла ко дну. Украинские жизни были спасены. Хочу поблагодарить наших воинов ВСУ", – констатировал Порошенко.

"А во-вторых, я хочу поблагодарить наших представителей оборонки, которых незаслуженно шельмовали несколько лет. Они доказали, что умеют выпускать корабли, которые дают отпор российскому флоту, выпускать ракеты, выпускать бронированную технику, которая лучше иностранной. И они заслужили слова благодарности результативностью своих действий. Сегодня ваш праздник, дорогие защитники, и называется этот праздник День "Нептуна", - резюмировал политик.

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