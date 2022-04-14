Мы получаем информацию о совершении новых преступлений в Украине, - прокурор Международного уголовного суда Хан

Прокурор Международного уголовного суда (МКС) Карим Хан заявляет о необходимости проверки новой информации о совершении военных преступлений на территории Украины.

"Мы видим, что эти преступления реальны, они не являются фейком", - сказал Хан на совместном с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видим, что ситуация не улучшается. Мы получаем информацию о совершении новых преступлений. Наша задача – проверить достоверность этих заявлений и с профессиональной точки зрения оценить, отвечают ли они стандартам приемлемости (рассмотрения МУС)", - подчеркнул он.

Вместе с тем прокурор МУС не стал прогнозировать, каким будет рассмотрение в МУС. "42 страны подали заявления в МУС… наше задачей является получение и сохранение всех возможных доказательств, которые можно собрать… Не буду гадать, что будет в дальнейшем. Доказательства будут говорить сами за себя", - добавил Хан.

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