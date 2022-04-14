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Территорию Сумской области сегодня обстреляли с территории России, - Живицкий

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війна
Российские оккупанты обстреляли некоторые пограничные населенные пункты в Сумской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько часов назад произошли обстрелы некоторых пограничных населенных пунктов Сумской области из артиллерии или минометов. Были сброшены 120-мм мины. Есть поврежденные частные дома. За последние 10 дней это первая серьезная провокация за последние дни. Они со своей территории обстреляли наши населенные пункты ", – отметил он.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    перевіряють українці терпили чи ні. Якщо не відповідати, то прикордоння стане виженою землею на відстані куди зможе добити раше-арта.
  • Олександр Карін
    Може і нам вже час ********* по орках через кордон? Вони там все одно вже своїм ватоцефалам феєрверки влаштовують, звинувачуючи ЗСУ.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    За останні днів 10 це перша серйозна провокація за останні дні Джерело:
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