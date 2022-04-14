Территорию Сумской области сегодня обстреляли с территории России, - Живицкий

Российские оккупанты обстреляли некоторые пограничные населенные пункты в Сумской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько часов назад произошли обстрелы некоторых пограничных населенных пунктов Сумской области из артиллерии или минометов. Были сброшены 120-мм мины. Есть поврежденные частные дома. За последние 10 дней это первая серьезная провокация за последние дни. Они со своей территории обстреляли наши населенные пункты ", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти польского города Гданьск заявили об участии в послевоенном восстановлении Мариуполя