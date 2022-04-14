14 апреля эвакуировали более 2,5 тыс. человек, в том числе из Мариуполя - 289 человек, - Верещук
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2 557 человек удалось эвакуировать 14 апреля. Российские оккупанты снова не обеспечили "режим тишины".
Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
"За сегодня эвакуировано 2 557 человек. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2332 человека.
Из них 289 человек – из Мариуполя, 2043 человека – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь)", - говорится в сообщении.
Также из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная Луганской области удалось эвакуировать 225 человек. "Режим тишины" со стороны оккупационных войск снова обеспечен не был.