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РФ сообщает об "обстреле" села в Белгородской области со стороны Украины

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рф,журавлівка
В России заявили об обстреле якобы Украиной села Журавлёвка Белгородской области.

Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет. В данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди вывезены за его пределы. Более подробная информация будет после детального обследования территории", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Агамемнон
  • vitaliymkua
    Зараз заридаю.
  • Мобильный крематорий
    Интересно, а как кацапы определяют, обстреляно ихнее село или нет? Как они отличают разрушение в результате обстрела от разрухи "стабильности"?
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