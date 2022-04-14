РФ сообщает об "обстреле" села в Белгородской области со стороны Украины
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В России заявили об обстреле якобы Украиной села Журавлёвка Белгородской области.
Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.
"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет. В данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди вывезены за его пределы. Более подробная информация будет после детального обследования территории", – говорится в сообщении.