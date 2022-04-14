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Зеленский раскритиковал страны, продолжающие покупать российскую нефть: "Зарабатывают на чужой крови"

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил европейские страны, продолжающие покупать российскую нефть, в том, что они "зарабатывают на чужой крови".

Об этом глава государства заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

В этом контексте Зеленский упомянул Германию и Венгрию, обвинив их в блокировании усилий по эмбарго на продажу энергоносителей, от которых Россия в этом году может получить до 326 миллиардов долларов.

"Некоторые из наших друзей и партнеров понимают, что сейчас другое время, что это больше не вопрос бизнеса и денег", - отметил он и добавил, что "это вопрос выживания".

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Топ комментарии

  • Юрий Бойко 6bf70126
    ЗенеЛох, як так "свати" поживають?
  • SANDY
    а бородата бабуся хіба не заробляє.... в перший день війни каломойша через суд віджав будівлю Привата в Дніпрі..... про це мародерство зейло чомусь мовчить
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Так Кременчуцький НПЗ теж купував російську нафту, поки не розбомбили. Чи я помиляюсь,
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