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Россия планирует провести скрытую мобилизацию на национальном уровне из-за критической ситуации с комплектованием своих подразделений, - Генштаб

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крим,мобілізація
Российское руководство в связи с критической ситуацией с комплектованием своих подразделений планирует провести мобилизацию на национальном уровне, которая для утаивания информации будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"В связи с критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений командование вооруженных сил российской федерации планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу", - говорится. в сообщении.

Уточняется, что для ведения боевых действий на территории Украины оккупанті осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.

Для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой осуществляются меры по их снятию с длительного хранения на базах и складах.

В то же время командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северо-кавказском регионе для участия в войне против Украины. "Основная причина – нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях", – отметили в Генштабе.

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  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Родичка товариша працює кухаркою у Севастопольському порту. Там неймовірна паніка. Більше 250 загиблих, поранені, безвісти пропавших. При спробі гасити пожежу на палаючому крейсері Москва загорілося ще одне судно. Вирішено крейсер затопити.
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  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Мобильный крематорий
    Знаете, почему мобилизация скрытая? Потому что хрюсия это одна большая потемкинская выгребная яма с декорациями. У нас короны нет, поэтому самоизоляция, а не карантин. У нас войны нет, поэтому сбор "добровольцев", а не всеобщая могилизация.
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