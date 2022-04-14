Войска РФ полностью заходят в Олешки в Херсонской области, на мэрии вывесили триколор, - мэр
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Город Олешки в Херсонской области попал под оккупацию войсками РФ.
Об этом сообщил мэр Евгений Рыщук, передает Цензор.НЕТ.
"Знаем, что у нас на администрации висит российское знамя. Сейчас они полностью заходят в город, к сожалению. Сегодня у нас поднялся вопрос патрулирования улиц. Патрули наши не будут работать. Сейчас россияне сами будут патрулировать улицы.
Коммунальные службы пока будут работать", - отметил он.
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