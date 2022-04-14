Новости

Войска РФ полностью заходят в Олешки в Херсонской области, на мэрии вывесили триколор, - мэр

41 73961
олешки
Город Олешки в Херсонской области попал под оккупацию войсками РФ.

Об этом сообщил мэр Евгений Рыщук, передает Цензор.НЕТ.

"Знаем, что у нас на администрации висит российское знамя. Сейчас они полностью заходят в город, к сожалению. Сегодня у нас поднялся вопрос патрулирования улиц. Патрули наши не будут работать. Сейчас россияне сами будут патрулировать улицы.

Коммунальные службы пока будут работать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска зашли в Олешки на Херсонщине. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Vasilcovich
    Ти хоч карту глянь, зрада
  • Ustym Karmaliuk
    по суті воно і було на окупованій території, воно за Херсоном в сторону Криму. Просто окупанти не завжди заходять. Наприклад, на острові в самому Херсоні, і досі ще окупантів не було.
  • MAKAROV ddf66d11
    Так а зачем мэр это сюда пишет. Пиши губернатору область? главе СБУ по областе которые сдриснули в первый день войны, а до этого не организовали ни тероборону ни оборону области ничерта.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости