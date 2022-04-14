ЕС намерен поэтапно отказываться от российской нефти, - The New York Times

ЕС намерен поэтапно отказываться от импорта российской нефти

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times, об этом сообщили европейские дипломаты и чиновники.

"Союз сейчас двигается в направлении такого поэтапного запрета, который позволит дать время Германии и другим странам для того, чтобы договориться с альтернативными поставщиками", - пишет издание.

Ранее в этом месяце ЕС применил аналогичный подход, запретив российский уголь, предусмотрев четырехмесячный переходный период.

Издание также отмечает, что тема запрета на поставку нефти не будет вынесена на обсуждение в ЕС до проведения второго тура президентских выборов во Франции, который состоится 24 апреля. По словам чиновников, такое решение принято с целью "убедиться в том, что влияние на цены на газ не поможет правому кандидату-популисту Марин Ле Пен и не подорвет шансы на переизбрание президента Эмманюэля Макрона".

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