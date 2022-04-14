14 апреля в результате обстрелов оккупантами в Донецкой области погибли 3 человека, семеро получили ранения, - ОВА
1 7071
В результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли три гражданских лица. Ранения получили семь человек.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"14 апреля в результате российских обстрелов и авиаударов в Донецкой области погибли еще 3 гражданских, ранены 7.
Кроме того, удалось уточнить информацию об одном раненом в Волновахе, однако общее количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить невозможно", - говорится в сообщении.