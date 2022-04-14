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Российская ракета разрушила один из цехов предприятия "Энергомашспецсталь" в Краматорске, - нардеп Ефимов. ФОТО

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В результате ракетных обстрелов рашистов разрушен один из цехов предприятия "Энергомашспецсталь", расположенный в Краматорске.

Об этом сообщил народный депутат из группы "Доверие" Максим Ефимов, информирует Цензор.НЕТ.

Российская ракета разрушила один из цехов предприятия Энергомашспецсталь в Краматорске, - нардеп Ефимов 01

"Час тому ракета попала в ЭМСС, разрушив один из цехов, технологически важных для изготовления заказов. Количество жертв и разрушения уточняются. Никаких военных там не было. Уничтожают промышленность Украины. Слов нет. Пид@расы", - написал Ефимов.

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Российская ракета разрушила один из цехов предприятия Энергомашспецсталь в Краматорске, - нардеп Ефимов 02

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Партія регіонів продовжує коригувати арту орків?
  • Никита 1fb2dec3
    Партии регионов уже давно нет. Остались там разве что рыго-аналы, но их не много
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Буквально ВЧОРА цей Єфімов написав на своїй сторінці про цей завод.
    А сьогодні його розбомбили.
    Він точно не навідник?

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    https://www.facebook.com/maxim.viktorovich.efimov/posts/3248858448693321?__cft__[0]=**************************************************************-cNKk2mIVS8LnQ7ys3GcGNHFtt4i28P8egmQ41Ci1O6N4Ft2MC3jhEQ-mkJXjSrxLdBlsHqk6kxLbtkZrZb6ltB3bW&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 13:08 ·



    Сьогодні цехи ЕМСС завантажені продукцією. У цей складний час заводчани працюють цілодобово.
    Виготовляють продукцію та комплектуючі для станцій Укргідроенерго.

    Дякую керівнику Турбоатому Віктору Суботіну та керівнику Укргідроенерго Ігорю Сироті,співробітникам ЕМСС, які попри все залишаються в строю і розвивають потужності енергосистеми країни.
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