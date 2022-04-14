Российская ракета разрушила один из цехов предприятия "Энергомашспецсталь" в Краматорске, - нардеп Ефимов. ФОТО
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В результате ракетных обстрелов рашистов разрушен один из цехов предприятия "Энергомашспецсталь", расположенный в Краматорске.
Об этом сообщил народный депутат из группы "Доверие" Максим Ефимов, информирует Цензор.НЕТ.
"Час тому ракета попала в ЭМСС, разрушив один из цехов, технологически важных для изготовления заказов. Количество жертв и разрушения уточняются. Никаких военных там не было. Уничтожают промышленность Украины. Слов нет. Пид@расы", - написал Ефимов.