Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства, - посол ЕС Маасикас

Оценивая, может ли Украина получить статус кандидата на вступление в ЕС, Европейская комиссия установит соответствие Украины двум основным критериям членства в блоке.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью CNN рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

"Европейская комиссия начала работу над анализом относительно ее мнения, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, отвечает ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", - отметил он.

По словам дипломата, Еврокомиссия намерена завершить оценку до июня.

После этого на основе оценки комиссии государства-члены должны принять решение, предоставить ли Украине статус кандидата на вступление.

Напомним, в минувшую пятницу во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала опросник по поводу членства в ЕС лично президенту Владимиру Зеленскому.

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