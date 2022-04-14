Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства, - посол ЕС Маасикас
Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью CNN рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.
"Европейская комиссия начала работу над анализом относительно ее мнения, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, отвечает ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", - отметил он.
По словам дипломата, Еврокомиссия намерена завершить оценку до июня.
После этого на основе оценки комиссии государства-члены должны принять решение, предоставить ли Украине статус кандидата на вступление.
Напомним, в минувшую пятницу во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала опросник по поводу членства в ЕС лично президенту Владимиру Зеленскому.