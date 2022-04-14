Волонтер Каладжиева просит помочь приобрести тепловизионный прицел для украинских защитников
Об этом в Facebook сообщила волонтер Александра Каладжиева, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, вы все знаете, что я никогда не собирала деньги на нужды! Но сейчас нужно приобрести тепловизионный прицел, который стоит немалых денег. Прицел нужен подразделу, знающему, как им пользоваться, чтобы он приносил максимальную пользу. Стоимость прицела $4000. Комплектующие в виде дополнительной батареи и крепления это еще $ 400. Мы нашли его в Штатах, но нет средств, чтобы приобрести! Понимаю, что ситуация осложняется тем, что многие ребята тоже имеют много нужд, на которые нужны деньги, но те, кто действительно понимает, как этот прибор помогает в уничтожении врага, знают, что прибор стоит своих денег", - говорится в сообщении.
Реквизиты: 4149 4991 1111 1363, Александра Каладжиева.