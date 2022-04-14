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Военные преступления армии РФ на Киевщине и в Мариуполе сузили возможность мирных переговоров, - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией после зверств оккупантов в Буче, Мариуполе и других украинских городах.

Об этом он сказал в интервью телеканалу BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Буча закрывает возможности (мирных переговоров. - Ред.). Дело не во мне - дело в России. У них не будет больше шансов поговорить с нами", - добавил Зеленский.

Президент Украины признался, что при посещении Бучи на прошлой неделе "испытал весь спектр эмоций". По его словам, он закончил день, не чувствуя ничего, кроме "ненависти к российским военным". Зеленский также назвал Путина и все командование армии России военными преступниками.

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Топ комментарии

  • Олександр Карін
    "Справа не в мені..." ©
    А може справа в Джонсоні, який нещодавно відвідував Київ і дав декому по шапці?
  • Sophia-Maria Duglass
  • olele
    от жи ж нєзадача
    но єсть вєрноє срєдство

    З новин:
    "Секретар РНБО Данілов розповів, що в перші дні вторгнення біля Офісу президента тривала стрілянина між українськими військовими та диверсійно-розвідувальними групами РФ, які намагалися ліквідувати керівництво держави."

    Слухайте, на наших очах формується паралельна реальність.
    Ще трошки - і ці міфічні бої переростуть у танкові.
    І з'являться ветерани печерського котла та лаврської битви.
    Чи я помиляюся?
    Ми просто повз проїжджали, могли не зауважити боїв.
    https://t.me/nuts_roses/804
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