На Донбассе отбиты 6 атак врага, уничтожены 4 танка, 4 БМП и 1 артсистема, - штаб ООС

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 6 атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам.

Сегодня, 14 апреля, украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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