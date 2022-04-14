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Только объединившись, Украина, Европа и США могут остановить Путина, - Верещук

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верещук
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук назвала три фактора, которые могут прекратить российскую агрессию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Путина остановят украинская армия, санкции и переговоры!"- подчеркнула она.

Министр уточнила, что самостоятельно Украина не справится: нужно солидарное участие стран Европы и США. Необходимы очень мощные санкции, в частности, эмбарго на нефть и газ.

"Путина нужно остановить экономически. Чем сильнее будут международная изоляция и эмбарго, тем быстрее он сядет за стол переговоров", - подчеркнула Верещук.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Коли зникне з екранів ця верещалка, чоловік якої знищував майдан? Невже під час ваійни в нас не знайшлося військових експертів давати оцінкук взаємодії із США і ЄС?
  • Reception Office
    Менше б, потвора, гуманітаркою окупантів постачала було б легше перемогти.
  • Люся під полковником
    А скільки гумконвоїв верещук передала ворогу?
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