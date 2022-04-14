Не ходите к водоемам, в лес и поле, они могут быть заминированы, - патрульная полиция
Об этом в Telegram сообщает патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, ради вашей безопасности ни в коем случае не ходите в такие места:
- на водоемы и огороды;
-¦в лес и в поле;
- избегайте развалин и участков, которые еще не разминированы", - говорится в сообщении.
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Российские оккупанты минировали все на своем пути. Граждан призывают избегать таких мест, как:
- бывшие военные позиции и оборонительные укрепления;
- грунтовые дороги и обочины дорог с твердым покрытием;
- остатки военной техники;
- оставленные дома и сооружения.
Запомните:
- трогать подозрительный предмет запрещено;
-¦не используйте возле подозрительного предмета средства радиосвязи и телефоны;
- удар, сотрясение, трение и нагрев могут вызвать взрыв.
Проинформируйте ребенка об опасности заранее. Эти правила должен знать каждый!"
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