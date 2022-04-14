Не уверены, что российский крейсер "Москва" все еще способен передвигаться своими силами, - Пентагон

По состоянию на середину дня 14 апреля Пентагон больше не уверен, что поврежденный российский ракетный крейсер "Москва" способен передвигаться своими силами.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром наша оценка была, что корабль "Москва" движется своими силами. Мы больше не можем обладать такой уверенностью. По состоянию на обед мы не уверены, что корабль все еще способен продвигаться своими силами", - заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Ранее в Пентагоне заявляли, что поврежденный крейсер "Москва" до сих пор борется с пожаром на борту, двигается на восток и, вероятно, будет направляться в Севастополь для ремонта.

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Вечером 14 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что российский крейсер "Москва", подбитый вчера украинскими военными, сейчас догорает в Черном море.