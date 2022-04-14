Введение Израилем электронных виз для граждан Украины противоречит межправительственному соглашению о безвизовом режиме, - посол Корнийчук

Украинские дипломаты ведут работу относительно отмены Израилем электронных виз для украинских беженцев, поскольку это противоречит межправительственному соглашению между государствами об отмене визового режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в интервью израильскому телеканалу "9TV".

"МВД Израиля ввело электронные визы для украинцев, которые намерены приехать в страну. Мы ведем дипломатическую борьбу против этого, чтобы обеспечить свободный приезд граждан Украины и чтобы межправительственное соглашение о безвизовом въезде не нарушалось израильской стороной. И это в то время, когда многие страны в одностороннем порядке отменили визы для украинцев. Израиль – единственная страна, которая при наличии безвиза с Украиной ввела электронные визы. Мы постоянно контактируем с правительством Израиля, обсуждаются определенные уступки. Израиль уже заявил о компромиссе в виде разрешения украинским беженцам начать официально работать в Израиле" , – сказал он.

Посол подчеркнул, что в вопросе предоставления оборонных средств Украине Израиль занимает особое положение среди всех стран Западного мира.

"Израиль не помогает Украине ни оборонными средствами, ни вооружением. Более того, приостановлены лицензии на продажу тех оборонных элементов или средств защиты, которые были до войны. Что касается касок и бронежилетов, то на рассмотрении правительства Израиля находится заявка Минздрава Украины. Поскольку это средство защиты, и те врачи, которые спасают украинцев, нуждаются в защите. Я надеюсь, что эта заявка будет рассмотрена с положительным результатом уже в ближайшее время. Каски и бронежилеты, это тот минимум, который можно вообще не обсуждать", - подчеркнул он.

Говоря о присутствии российских войск в Сирии, на границе с Израилем, глава диппредставительства сказал: "Израиль угрожают уничтожить, а Украину уничтожают сейчас. И мы считаем Израиль дружественным государством. Страны Балтии имеют границу с РФ и активно помогают Украине и вооружением, и техникой, и гуманитарными грузами. Здесь разговор об опасениях в связи с близким присутствием России – нецелесообразен. Я призываю Израиль помочь Украине", - подытожил Евгений Корнийчук.

Читайте также: МИД Израиля объявил выговор послу Украины Корнийчуку