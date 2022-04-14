Зеленский и Макрон обсудили расследование российских преступлений на территории Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!" – говорится в сообщении.

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