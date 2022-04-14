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В оккупированный Севастополь доставили 14 матросов из подбитого крейсера "Москва", - Цимбалюк

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москва,крейсер
Журналист Роман Цимбалюк обнародовал информацию о том, что в оккупированный Севастополь доставили 14 матросов из потопленного флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Цимбалюк подчеркнул: "Около 10:00 14 апреля из ракетного крейсера "Москва" в Севастополь доставлены 14 моряков, в том числе начальник медицинской службы корабля. Военнослужащие прибыли к причалу на скоростном катере, где их уже ждали машины скорой помощи. Судьба остальных 496 членов экипажа неизвестна.

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Топ комментарии

  • Welle
    Це всі, хто вижив? (хоч би, хоч би)
  • Перехватчик
  • Sophia-Maria Duglass
    🤣🤣🤣
    Сидять два куми, їдять сало. Один другому й каже:
    - Куме, а ви знаєте, тоті москалі, шляк би їх трафив, але вони такі героїчні, ну такі вже героїчні люди!
    - Та ви шо таке триндите, куме!
    - Ну так от. Слухайте. Йду я вчора попри ставок, глип - а там москаль топиться.
    Я йому: "Може тобі допомогти?".
    А він все кричить та й кричить: "Та ну! Та ну!"
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