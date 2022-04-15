Россия до сих пор располагает средствами для нанесения ударов с большого расстояния, города Украины находятся под опасностью, - Пентагон
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
"Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву",- заявил он в ответ на просьбу прокомментировать заявления кремля о намерении нацелить свои ракеты на "центры принятия решений".
Представитель Пентагона подчеркнул, что даже когда Россия начала отводить свои войска от украинской столицы, от Чернигова, с северной части Украины, в США не считали, что Киев обошел опасности, особенно с воздуха.
Он отметил, что у России до сих пор есть средства для нанесения ударов с большого расстояния, такие как крылатые и баллистические ракеты. В то же время, по его словам, не только Киев, но и другие города Украины по-прежнему находятся под опасностью воздушных ударов.