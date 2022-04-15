Россия сосредоточила в Украине 65 батальонных тактических групп, - CNN

Остатки отступивших с севера Украины российских войск начали появляться на Донбассе накануне попыток России осуществить наступление.

Об этом заявил в четверг высокопоставленный представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"У них уже есть значительное количество сил в регионе. По нашим оценкам, в самой Украине насчитывается 65 боеспособных батальонных тактических групп. Все 65 находятся на востоке и юге Украины... В ближайшие дни они будут пытаться доставить дополнительные БТГ", - сказал чиновник журналистам.

Издание акцентирует внимание, что некоторые из подразделений, которые в последние недели покинули северную часть Украины, в частности Киевскую область, вернулись в Беларусь и Россию для пополнения запасов и усиления, чтобы отправиться на Донбасс, добавил чиновник.

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