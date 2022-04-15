Враг безуспешно сосредотачивается на попытке захвата Рубежного и Попасной, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 15 апреля
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 15 апреля по поводу российского вторжения.
Как отмечается, противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины.
На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.
"На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Ведет разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов", - отмечают в Генштабе.
Также сообщается, что на Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Успехов нет.
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"Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника. Вместе победим! Слава Украине!", - резюмировали в Генштабе.