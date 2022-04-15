Враг безуспешно сосредотачивается на попытке захвата Рубежного и Попасной, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 15 апреля

Начались пятьдесят первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 15 апреля по поводу российского вторжения.

Как отмечается, противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины.

На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.

"На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Ведет разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов", - отмечают в Генштабе.

Также сообщается, что на Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Успехов нет.

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"Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника. Вместе победим! Слава Украине!", - резюмировали в Генштабе.