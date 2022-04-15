Moody's предупредило Россию о дефолте, если она не произведет выплату в долларах по гособлигациям до 4 мая
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Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило Россию о дефолте, в случае если она не произведет выплаты в твердой валюте, а не в рублях, по государственным облигациям до 4 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении рейтингового агентства.
"4 апреля Россия произвела платежи по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США, что является изменением условий платежей по сравнению с первоначальными контрактами на облигации", - отмечают в агентстве.
По определению Moody's, в РФ может наступить дефолт, если облигации не будут погашены до 4 мая – конца льготного периода.
Кроме того, Moody's акцентирует внимание, что контракты на облигации не предполагают погашения в какой-либо другой валюте, кроме долларов.