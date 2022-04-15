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Сегодня из Франции в Украину прибудет партия спецмашин для ГСЧС и 50 тонн аварийно-спасательного оборудования, - Макрон

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франція,техніка,пожежна
Сегодня, 15 апреля, в Украину прибудет 24 машины для пожарных и медиков, а также 50 тонн аварийно-спасательного оборудования.

Об этом сообщил в твиттере президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Для поддержки Украины наши пожарные и спасатели завтра доставят 24 пожарных машины и машины скорой помощи, а также 50 тонн аварийно-спасательного оборудования. Это - вторая колонна в месяц. Нашим агентам, сообществам, компаниям и гражданам, которые вносят свой вклад - спасибо", – написал Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французские жандармы в Украине помогают собирать доказательства российских преступлений, - Макрон

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ось за цю допомогу-респект...
  • переигравший ботокс
    І дійсно, коли тебе в переході ******* ногами 10 маньяків, ганчірка, яку тобі кинув перехожий, щоб витерти кроссівки від своєї крові, це саме те, що ти очікуєшь від них.
  • irina 093cde28
    То краще б було аби нічого не давали а лиш підтримували словесно?
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