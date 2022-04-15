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Корабли НАТО вошли в Балтийское море. Запланированы совместные учения с эстонскими морпехами

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нато,корабель
Корабли 1-й постоянной морской группы вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками и государствами-партнерами.

Об этом сообщил портал телерадиовещания ERR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта. Первоочередная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно- морским флотом", - следует из сообщения портала.

По словам командора Военно-морских сил Эстонии Юрия Саська, на следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами.

Три фрегата, уже стоящие в порту, пришли из международных северных вод Норвегии. Там они были на учениях под названием "Холодный ответ".

Ожидается, что на следующей неделе на смену находящимся в терминале кораблям НАТО придет другая группа военно-морских сил альянса.

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Автор: Леся Карпенко

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  • Привет
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  • Nov
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  • Muron
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