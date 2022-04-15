На затонувшем крейсере "Москва" по штату должны были быть две ядерные боеголовки, - журналист Клименко

Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований журналист Андрей Клименко предположил, что на борту затонувшего российского крейсера "Москва" могли быть две ядерные боеголовки.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, специалисты говорят, что по штату на борту ркр "Москва" есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам (возможно, для многих это новость, но так и есть, этот корабль - носитель ядерного оружия). Где эти боеголовки? Где они были во время взрыва боезапаса? Где точка на карте? Координаты? - Это компетенции СБ ООН, МАГАТЭ... К этому должны немедленно подключиться прибрежные государства Черного моря - Турция, Румыния, Болгария, Грузия", - отметил Клименко.

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"Кстати, на борту РКР Москва могли находиться ядерные боеголовки - штатно 2 штуки. Они могли быть не снаряжены и храниться в защищенном месте, поэтому наиболее вероятно не были повреждены взрывом БК. Самая быстрая демилитаризация ВМФ РФ, который не соблюдает правила курения в местах хранения ядерного оружия, должна помочь избежать подобных ситуаций в будущем", - отметил заместитель директора по международным вопросам в Центре исследований армии, конверсии и разоружения (CACDS) Михаил Самус.