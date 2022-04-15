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Новый уровень "зачисток": оккупанты эксгумируют тела мариупольцев, похороненные во дворах жилых домов - горсовет

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маріуполь
Войска РФ приступили к процессу эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Новый уровень "зачисток" от оккупантов. Как сообщили еще находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до того были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам похоронить своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда потом будут направлены тела - неизвестно", - говорится в сообщении.

Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, в горсовете допускают, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами "замести следы" своих военных преступлений в городе.

"Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе. Каждый преступник понесет наказание!" - отмечают в Мариуполе.

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  • A San
    росія- це не країна ,а найбільше в світі терористичне угрупування.
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    "росія не страна, росія сорт гoвнa."
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це намагання кацапських вбивць приховати всі сліди власного жахливого злочину...
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