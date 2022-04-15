Командир морпехов Волына призывает срочно деблокировать Мариуполь: "Ситуация критическая"

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призывает власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

Об этом Волына рассказал в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

По словам Сергея Волыны, по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут упорные бои, противник агрессивно наступает.

Ситуация критическая.

По мнению Волыны, Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый час уничтожается до 2 оккупантов, - обращение Азова на 50-й день войны. ВИДЕО

Командир морпехов уверен, что сегодня возможна деблокада Мариуполя.

По его словам, "это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства".

Защитники не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но ситуация ухудшается.

"Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение", – подчеркнул Волына.