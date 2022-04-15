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Командир морпехов Волына призывает срочно деблокировать Мариуполь: "Ситуация критическая"

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маріуполь
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призывает власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

Об этом Волына рассказал в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

По словам Сергея Волыны, по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут упорные бои, противник агрессивно наступает.

Ситуация критическая.

По мнению Волыны, Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение.

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Командир морпехов уверен, что сегодня возможна деблокада Мариуполя.

По его словам, "это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства".

Защитники не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но ситуация ухудшается.

"Ситуацию может решить резкая военная операция или политическое решение", – подчеркнул Волына.

Топ комментарии

  • OLGA 1cb0b678
    Де поділися ті, що в 2014 році кричали про Іловайськ, Дебальцево, про зраду Пороха? Чому не кричите про Маріуполь, Рубіжне, Волноваху, Попасну, Харків і т.п. 😡
  • Анатолий К 65c6a92d
    Звичайно це можливо, але команда "95 кварталу" не команда "95 бригади". Але є надія на військових, які професійно мають вирішити це питання без маладага нябрітага, уставшєго от відосов.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Зеля не бажає цього робити.
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