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В Скадовске оккупанты повесили триколоры, чиновники горсовета не вышли на работу, - мэр Яковлев

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скадовськ
Оккупационные войска повесили флаги Российской Федерации на здании городского совета и на флагштоке в центре города.

Об этом пишет в фейсбуке мэр Скадовска Александр Яковлев, который 6 апреля уехал из города, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прицепили свои триколоры. Тем самым они говорят, что в дальнейшем несут полную ответственность за происходящее в городе и громаде", - отметил Яковлев.

Он подчеркнул, что Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами и с сегодняшнего дня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом.

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"Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей громаде продолжается. Какие бы флаги не вешали захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвет наших желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца. Украину не победить!" – добавил Яковлев.

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Топ комментарии

  • Юрий Шмалько 8817c2b1
    Тобто мова йде про анексію і знищення всього українського! Байки про "звільнення від нацистів" закінчилися?
  • Ostap Bender c683cd52
    Уже снимали, и не один раз. Думаю, что этот тоже долго не провесит. Им придется часового приставить.
  • Юрий Шмалько 8817c2b1
    Ну, давай...
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