Россияне обстреляли украинских пограничников в Черниговской области

Утром 15 апреля российские войска обстреляли позиции украинских пограничников в Сновской громаде.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Корюковской РВА Иван Ващенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Информацию подтвердила журналистам пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова. По ее словам, предварительно по территории возле населенного пункта Сеньковка был проведен минометный обстрел в два этапа с территории РФ. Пострадавших пограничников нет.

"На самом деле опасности особой нет, потому что этот обстрел, как говорят россияне - "беспокоящий". Просто чтобы держать в тонусе наши ВСУ, но мы даем достойный отпор", - отметил Иван Ващенко.

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