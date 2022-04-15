Новости

Россияне обстреляли украинских пограничников в Черниговской области

10 32412
сеньківка
Утром 15 апреля российские войска обстреляли позиции украинских пограничников в Сновской громаде.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Корюковской РВА Иван Ващенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Информацию подтвердила журналистам пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова. По ее словам, предварительно по территории возле населенного пункта Сеньковка был проведен минометный обстрел в два этапа с территории РФ. Пострадавших пограничников нет.

"На самом деле опасности особой нет, потому что этот обстрел, как говорят россияне - "беспокоящий". Просто чтобы держать в тонусе наши ВСУ, но мы даем достойный отпор", - отметил Иван Ващенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Городне на Черниговщине был нанесен с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У", - ОК "Північ". ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Игорь Томилов
    Switchblade всем пограничникам!
  • Мобильный крематорий
    "Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни "беспокоющий". Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч"
    ==================================================
    Будут эти беспокойщики разлетаться ошметками по хрюсии. Сейчас не 14, у ВСУ есть чем ответить на такие обстрелы.
  • Valentina Ivaschenko
    невже стоїмо та "соромимося"?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости