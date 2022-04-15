Польша ввела эмбарго на импорт угля из России и Беларуси: Дуда подписал закон
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий эмбарго на импорт угля из России и возможность замораживания активов российских граждан и компаний, поддерживающих агрессию против Украины. Об этом сообщается на сайте канцелярии польского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Закон запрещает ввоз в Польшу и транзит через территорию страны энергетического или коксующегося угля из Российской Федерации и Беларуси. Контроль за выполнением этого запрета возложен на начальника Национальной фискальной администрации.
Нарушителям запрета грозит конфискация товара и штраф в размере до 20 млн злотых (140 млн грн).
Субъектам, пострадавшим от этого запрета, будут возмещены убытки, которые они понесут в результате наложенных санкций.
Кроме того, закон запрещает использование символов и наименований, поддерживающих агрессию Российской Федерации против Украины. За нарушение этого запрета может грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет.
Закон вступает в силу на следующий день после публикации.