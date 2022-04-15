ООН призывает согласовать "зеленый коридор" из Мариуполя. Там погибли две сотрудницы благотворительной организации "Каритас"

Генеральный секретарь ООН, координатор свободной помощи ООН Мартин Гриффитс обратился к украинской и российской сторонам с призывом согласовать коридоры для эвакуации мирного населения из населенных пунктов, где сохраняется угроза их жизни, и доставки туда гуманитарной помощи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я призываю стороны конфликта немедленно выполнить свои обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры по всей Украине. Я также повторяю призыв к сторонам срочно согласовать возможность гражданских граждан безопасно покинуть районы, где существует угроза их жизни. В то же время я призываю обеспечить возможность безопасного, быстрого и беспрепятственного доставки гуманитарной помощи туда, где потребности гражданского населения являются катастрофическими, особенно в те районы, которые были или остаются заблокированными", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу.

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Гриффитс сообщил, что недавно стало известно о гибели еще в середине марта сотрудниц гуманитарной организации "Каритас" вместе с родственниками в осажденном Мариуполе Донецкой области, и выразил соболезнования.

"Десятки тысяч мирных жителей Мариуполя, с самого начала ставших центром страшных потрясений, и других мест по всей Украине уже 50 дней живут в зоне боевых действий и обстрелов. С 24 февраля погибли более 1 932 мирных жителей, в том числе более 150 детей. Это должно прекратиться", - подчеркнул Гриффитс.