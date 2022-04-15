В Минобороны РФ уверяют, что нанесли ракетный удар по Жулянскому машиностроительному заводу в Киеве
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В Минобороны России заявили, что ударили ракетами по Жулянскому машиностроительному заводу в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сегодняшний брифинг Минобороны РФ.
Также в оборонном ведомстве РФ добавили, что "масштабы ракетных ударов ВС РФ по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на любые атаки или диверсии на территории России".
Отметим, что украинская сторона официально не подтвердила факт нанесения удара по Жулянскому машиностроительному заводу.