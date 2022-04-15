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В Минобороны РФ уверяют, что нанесли ракетный удар по Жулянскому машиностроительному заводу в Киеве

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ракета,франція,ядерна
В Минобороны России заявили, что ударили ракетами по Жулянскому машиностроительному заводу в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сегодняшний брифинг Минобороны РФ.

Также в оборонном ведомстве РФ добавили, что "масштабы ракетных ударов ВС РФ по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на любые атаки или диверсии на территории России".

Отметим, что украинская сторона официально не подтвердила факт нанесения удара по Жулянскому машиностроительному заводу.

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Топ комментарии

  • Сайко Костя
    Нам надо бомбить их территорию их заводы их военные склады.
    Все равно уже война
  • tera
    Прилёт был. Писать подробно нельзя, но скажу так ха-ха-ха.
  • Elena Zhmariova
    Уже не могут ничего сделать, потому и угрожают. Делали, пока могли.
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