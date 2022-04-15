Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале рапортовал, что лично проверил способность крейсера "Москва" отражать ракетные удары

Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале 2022 года рапортовал, что лично проверил способность крейсера "Москва" отражать ракетные удары.

Соответствующие материалы с заявлением были размещены в российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

В феврале адмирал Осипов рапортовал СМИ, что лично убедился в защите крейсера "Москва" от ракетных ударов.

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