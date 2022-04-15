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Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале рапортовал, что лично проверил способность крейсера "Москва" отражать ракетные удары

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Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале 2022 года рапортовал, что лично проверил способность крейсера "Москва" отражать ракетные удары.

Соответствующие материалы с заявлением были размещены в российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

В феврале адмирал Осипов рапортовал СМИ, что лично убедился в защите крейсера "Москва" от ракетных ударов.

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Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале рапортовал, что лично проверил способность крейсера Москва отражать ракетные удары 01

Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале рапортовал, что лично проверил способность крейсера Москва отражать ракетные удары 02
Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале рапортовал, что лично проверил способность крейсера Москва отражать ракетные удары 03
Командующий ЧФ РФ адмирал Осипов в феврале рапортовал, что лично проверил способность крейсера Москва отражать ракетные удары 04

Топ комментарии

  • Nov
    єтот адмирал испортился
  • scanncode scanncode
    Вони не чекали насправді ніякого ракетного удару. Бухали в карти грали. А гіпотетичний удар розглядався хіба що гарпунами з якогось американського есмінця. І вже точно не чекали удару від українського ПКР "Нептун", якого по версії кацапів, взагалі не існує.
  • Гоша Яремчук
    Советская проверка Б/к это большая пьянка и ничего существенного а учитывая корупцыю ещё и не плохой зароботок. Вот по чему нам нужны стандарты НАТО а не ришисткая система безопасности
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