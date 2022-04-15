Амбиции и обида на Запад - ЦРУ о том, почему Путин решил напасть на Украину

Разведка США еще осенью начала получать "тревожную и детальную" информацию о планах Владимира Путина начать масштабное вторжение в Украину.

Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, выступая в Технологическом университете штата Джорджия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Он отметил, что Путиным руководят амбиции, а также чувство "обиды" на Запад и незащищенности своего положения.

Бернс констатировал, что работа, которую выполняют разведслужбы США, и информация, которую они предоставляют властям Украины, "жизненно важны" для украинцев в их борьбе с российской агрессией.

Он также подчеркнул, что его ужасают те военные преступления, которые российские войска совершают в Украине.

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