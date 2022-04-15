Дерусификация в Ужгороде: переименуют 58 улиц, носящих имена российских деятелей

В Ужгороде переименуют 58 улиц, названых в честь российских деятелей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение комиссии городского совета.

Как отмечается, к обсуждению присоединились многие ужгородцы, специалисты разных отраслей.

Главное по итогам заседания:

– определили 58 улиц, названия которых рекомендуется изменить;

– сошлись во мнении, что предпочтение при определении новых названий нужно отдавать достойным местным деятелям;

– где возможно и уместно – вернуть давние названия, еще до советского периода;

– отдельно очень скрупулезно подойти к новым названиям в историческом микрорайоне Малый Галагов.

Также сообщается, что до следующего заседания комиссии, 22 апреля, будет проведен анализ изменения названий, проведенного в рамках декоммунизации, и подготовлено предложение новых названий в микрорайоне Малый Галагов.

"Окончательное решение, как определено законодательством, принимается решением сессии горсовета после общественных обсуждений, которые с момента их объявления продолжаются 2 месяца. Специалисты отмечают, что значительных средств для переименования не нужно, речь идет только об изменении табличек", - говорится в сообщении.

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Кроме того, опубликован список улиц, названия которых рекомендовано изменить: ул. Ивана Анкудинова, ул. Петра Багратиона, ул. Олексы Борканюка, ул. Ивана Крылова, ул. Ивана Лобачевского, ул. Ивана Мичурина, ул. Василия Верещагина, ул. Адмирала Нахимова, ул. Ивана Павлова, ул. Ивана Сеченова, ул. Ивана Тургенева, ул. Ивана Шишкина, ул. Антона Макаренко, ул. Антона Чехова, ул. Валерия Чкалова, ул. Василия Докучаева, ул. Василия Сурикова, ул. Дмитрия Менделеева, ул. Дагестанская, ул. Гвардейская, ул. Леонида Говорова, ул. Декабристов, ул. Дмитрия Донского, ул. Донская, ул. Кондрата Рылеева, ул. Климента Тимирязева, ул. Константина Циолковского, ул. Льва Толстого, ул. Николая Вавилова, ул. Николая Добролюбова, ул. Николая Некрасова, ул. Николая Огарева, ул. Николая Чернышевского, ул. Михаила Глинки, ул. Михаила Лермонтова, ул. Михаила Ломоносова, ул. Михаила Салтыкова-Щедрина, ул. Модеста Мусоргского, ул. Олега Кошевого, ул. Алексея Бестужева-Рюмина, ул. Алексея Маресьева, ул. Александра Бородина, ул. Александра Грибоедова, ул. Александра Можайского, ул. Александра Попова, ул. Александра Столетова, ул. Осетинская, ул. Павла Пестеля, ул. Петра Чайковского, ул. Полины Осипенко, ул. Степана Разина, ул. Федора Достоевского, ул. Челюскинцев, ул. Юрия Гагарина, пл. Александра Пушкина.