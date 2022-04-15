Общие потери РФ с начала войны: около 20 тыс. человек, 163 самолета, 144 вертолета, 756 танков и 1 976 бронированных машин

Войска РФ, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 апреля потери личного состава противника составляют около 20 тысяч человек.