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В Каховке двое погибших и трое раненых: вышли из домов посмотреть на сбитую ракету, - горсовет

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війна
Пятерых мирных жителей с ранениями привезли в Каховскую городскую больницу.

Об этом сообщает Каховская городская территориальная громада, передает Цензор.НЕТ.

15 апреля в больнице Каховки сообщили о двух убитых, троих раненых (из них один в тяжелом состоянии в реанимации, двое – средней тяжести). У всех ранения от осколков.

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Их доставили из Таврийска. По словам врачей, в небе сбили ракету, люди вышли из домов, чтобы посмотреть – вот и результат.

Власти обращаются к украинцам и просят не выходить на улицу и не подходить к окнам, когда слышны взрывы или выстрелы.

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Топ комментарии

  • Dima30
    Народ Фінляндії, схоже, вже ухвалив рішення, і величезна більшість виступає за членство Фінляндії в НАТО.Про це повідомляє https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/15/russia-ukraine-war-latest-russia-says-moskva-warship-has-sunk-after-ukraine-claims-missile-strike-live The Guardian .
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а кто сбивает ракеты над Днепром, Полтавой, Черкассами, Виннице, Львовом???
  • Igor Yaroslavovich
    Під час таких випадків через стрес і паніку багато людей забувають про правила техніки безпеки! 🤔
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