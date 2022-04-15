"Зеонбуд" обратился с предложением к Кабинету Министров

6 апреля ООО "Зеонбуд" как оператор цифровой телесети "Т2" обратилось в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (далее - Национальный совет) с предложением перевести работу сети в режим двух мультиплексов, что позволило бы сэкономить 145 миллионов гривен из государственного бюджета, а также кардинально снизить расходы телекомпаний на вещание в цифровой сети. А уже 9 апреля получили категорический ответ – нет.

Сообщает пресс-служба ООО "Зеонбуд", передает Цензор.НЕТ.

К анализу аргументов Национального совета вернемся немного дальше, а сначала объясним ситуацию "на примере".

Если вам нужно перевезти 40 тонн груза и у вас четыре автомобиля грузоподъемностью по 20 тонн. Очевидно, что вы загрузите полностью два автомобиля, а не четыре по половине. И это верное решение. Получите значительную экономию на горючем, заработной плате водителям, расходам на обслуживание и так далее.

Конкретно таковая ситуация сложилась и в цифровой сети Т2. У нас есть четыре сети МХ-1, МХ-2, МХ-3 и МХ-5, а количество каналов в 2 раза меньше. Поэтому мы обратились в Национальный совет с предложением перейти на работу только в двух сетях, ведь идет война, рекламный рынок упал, телеканалы транслируют Марафон, их платежеспособность на нуле. Нужно искать пути экономии, выживания.

Более того, учитывая важность доступа граждан к информации, СНБО принял решение, которым обязал Кабинет министров профинансировать расходы по эксплуатации телесети. Таким образом, речь уже идет об экономии государственных средств. А 145 миллионов гривен это немалые деньги, тем более в условиях, когда каждая свободная гривна должна идти на Вооруженные силы Украины.

Нам не понятна позиция Национального совета, как государственный орган может быть против значительной экономии государственных средств во время войны, да еще на основании двух несостоятельных аргументов. Первый аргумент – телезрителям потребуется пересканировать каналы. С точки зрения Национального совета это "приведет к катастрофическим последствиям" (!?). Очень странный аргумент, ведь 29 марта Национальный совет принял решение об изменении расположения каналов в сети, что тоже связано с необходимостью сканирования каналов, и ни слова о катастрофичности.

Второй аргумент – уменьшится покрытие сети, а основание для такого вывода – посоветовались со специалистами Концерна РРТ. Этот аргумент еще безосновательнее первого.

В Концерне РРТ нет ни одного специалиста по вопросам радиочастотного планирования, как и соответствующего технического обеспечения для выполнения анализа покрытия цифровых сетей. Поэтому Концерн РРТ вообще не может быть экспертом в этом вопросе, тем более что Концерн РРТ заинтересованная сторона.

Изменения, которые мы предлагаем вообще не касаются параметров передатчиков, а соответственно и покрытия. Например, если пересадить часть пассажиров из одного автобуса в другой, очевидно, что количество установленных кресел в каждом из автобусов не изменится, а вот Национальный совет пытается утверждать, что изменится.

Наше предложение наоборот улучшит покрытие, ведь сеть МХ-1 имеет большее покрытие за счет ввода дополнительных 21 передающей станции, а мы предлагаем увеличить количество каналов именно в этом мультиплексе.

Мы не можем принять такие безосновательные аргументы Национального совета, особенно когда речь идет об экономии сотен миллионов государственных средств и будущем цифрового телевидения в стране, поэтому направили свое предложение Премьер-министру Украины, Совету Национальной безопасности и обороны, в Офис Президента Украины.

Новость публикуется на правах рекламы